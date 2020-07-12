Главред VS ведущий: две версии одного увольнения на радиостанции «Говорит Москва»

Днем 12 июля стало известно об увольнении журналиста радиостанции «Говорит Москва» Петра Кузнецова, несколько лет занимавшего пост ведущего программы «Околоспорт». Радиоведущий заявил, что таким образом главный редактор радиостанции Роман Бабаян якобы освободил место для своего сына Георгия. Но вскоре главред «Говорит Москва» в интернете рассказал свою версию событий.

Версия Романа Бабаяна

Так, в личном Telegram-канале Бабаян пояснил, что произошедшее никоим образом не связано с «кумовством». Все дело — в неисполнении Кузнецовым должностных обязанностей надлежащим образом. В частности, речь идет о выпуске неоригинальной программы в эфир.

«В воскресенье, 5 июля, вышла в эфир программа „Околоспорт“, которую вел Петр Кузнецов. Здесь нужно отметить, что он никогда не был сотрудником радиостанции, а был приглашенным ведущим на гонораре. То есть ему оплачивали производство и ведение конкретной программы. Сколько программ сделал, столько и получил. Обычная формула. Я слушал эту программу в эфире и обратил внимание на приводившиеся в ней совершенно устаревшие факты», — пояснил Бабаян.

Главный редактор «Говорит Москва» тут же попросил шеф-редактора Марию Фролову прояснить ситуацию. Оказалось, что программа действительно была записана заранее, поскольку в вечер эфира Петр Кузнецов не мог присутствовать на рабочем месте «по различным обстоятельствам». В ходе внутренней проверки выяснилось, что соответствующий выпуск программы был записан около двух лет назад.

«Одним словом, он выдал старую программу за свежий выпуск и никого не поставил об этом в известность. Как следствие этого, руководство радиостанции не знало, что в эфир, фактически выходит старая программа, и не предупредило об этом слушателей», — пояснил Роман Бабаян в своем сообщении.

Учитывая всю серьезность ситуации, Бабаян немедленно отстранил Кузнецова от проведения эфиров. При этом действительно не смог сообщить о решении подчиненному лично, поскольку находился в отпуске.

«Ни о каком увольнении Кузнецова речь не могла идти по определению, так как он не числится в штате сотрудников радиостанции. Георгий Бабаян действительно две недели будет замещать Петра Кузнецова и вести программу „Околоспорт“, так как программа не может оставаться без ведущего», — пояснил главный редактор радиостанции.

А также заметил, что его сын будет работать вместо Петра Кузнецова совершенно бесплатно, поскольку уже получает заработную плату как ведущий утренних эфиров. По словам Бабаяна, он собирался пообщаться с провинившимся журналистом после своего возвращения из отпуска.

Реакция Петра Кузнецова

Вскоре после этого заявления Бабаяна ответное слово взял Кузнецов. Журналист пояснил, что ситуация с перевыпуском программы не является чем-то особенным. Так как он всегда держит «старые эфиры про запас» и не думает, что слушатель сильно на это обидится.

Twitter @peterkuznetsov

При этом Петр подчеркнул, что главный обман скорее на стороне Бабаяна, поскольку главред не уточнил, что гонорар ведущие получают по итогам месяца за количество оригинальных программ. При этом Кузнецов отметил, что и не собирался врать о выходе очередного эксклюзива.

«Если бы главред пообщался со мной напрямую сразу же после этого эфира, то никаких путаниц с консервами и попытками выдать прошлое за настоящее не было. Я знаю, что у него была возможность выяснить все до отпуска, но он посчитал нужным держать меня в неведении», — написал в Twitter Кузнецов.

В заключение журналист заметил, что не жалеет о содеянном. Но более всего Кузнецова расстраивает тот факт, что он допустил лживые обвинения в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по версии Петра Кузнецова стало истинной причиной его увольнения с радиостанции «Говорит Москва».