Добрался и до Болливуда: Айшвария Рай с семьей заразились коронавирусом

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Виктория Андреева
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В настоящее время звезда находится на карантине в собственной резиденции в Мумбаи.

Добрался и до Болливуда: Айшвария Рай с семьей заразились коронавирусом

Фото: Instagram @aishwaryaraibachchan_arb

Тема:
Эпидемия коронавируса

Диагноз COVID-19 подтвердился у звезды Болливуда, актрисы Айшварии Рай, передает «Экономика сегодня».

Как следует из сообщения, до настоящего времени Рай не подозревала, что могла заразиться коронавирусом. Однако решила сдать анализы после того, как ее супруг — известный болливудский режиссер Абхишек Баччан — был госпитализирован с соответствующим диагнозом. Впоследствии COVID-19 подтвердился и у его отца, актера Амитабха Баччана.

Отмечается, что Айшвария провела диагностику и маленькой дочери — восьмилетней Аарадье. Тест на коронавирус у девочки также дал положительный результат.

В настоящее время резиденция семьи Баччан, расположенная в Мумбаи, закрыта на карантин. При этом все, кто находится в ее пределах, обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции во избежание распространения инфекции.

Айшвария Рай изначально снискала себе славу в качестве модели. В 1994 году звезда Болливуда одержала победу в конкурсе «Мисс мира» и только спустя несколько лет захотела попробовать себя в роли актрисы. На ее счету более 40 кинокартин. При этом Рай известна миру и как первая женщина, чья фигура заняла почетное место в музее мадам Тюссо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отца актера Оскара Кучеры госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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