Азербайджан сообщил о гибели своих военнослужащих в боестолкновениях с Арменией

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Марина Неруцких
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По данным Минобороны Азербайджана, бои начались после провокации, устроенной соседней республикой на участке совместной границе в Товузском районе.

Азербайджан сообщил о гибели своих военнослужащих в боестолкновениях с Арменией

Фото: ТАСС

В результате боестолкновений, начавшихся в полдень на армяно-азербайджанской границе, есть погибшие. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. По их данным погибли двое азербайджанских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

«В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению Баку, провокацию на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы устроили Вооруженные силы Армении, обстреляв из артиллерии их позиции. Также Минобороны Азербайджана утверждает, что потери есть и у другой стороны.

Конфронтация между Азербайджаном и Арменией, периодически приводящая к вооруженным столкновениям, продолжается с 1991 года из-за контроля над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. Несмотря на подписанный в 1994 году Бишкекский протокол о перемирии, военные действия между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом перманентно возобновляются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский военный найден мертвым на военной базе в Армении.

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