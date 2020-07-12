ТОП-5 ужасных трагедий на свадьбах

Трагедия на московской свадьбе, где в разгар торжества скончалась 25-летняя невеста, повергла в шок российскую общественность. Как оказалось, виной всему была банальная аллергия на орехи. В подавляющем большинстве случаев медикам удается купировать такие приступы, однако спасти москвичку врачам не удалось.

К сожалению, история знает немало подобных трагедий. Причем нередко свадебное торжество заканчивалось смертью обоих супругов. 5-tv.ru вспомнил ТОП-5 ужасных случаев, разрушивших жизни десятков людей.

Август, 2019 год. США

www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

20-летняя Рианнон Будро Морган и 19-летний Харли Джо Морган были знакомы с раннего детства. Их чувства зародились в юношестве и были столь сильны, что влюбленные решили не откладывать бракосочетание «на потом» и договорились узаконить отношения вскоре после окончания школы.

Свадебной церемонии молодые ждали с нетерпением. Казалось, впереди их ждет счастливая, безмятежная и полная событий супружеская жизнь. Однако планы обрушились в один момент: выйдя из загса молодые сели в Chevrolet, который через несколько секунд попал в ужасное ДТП на глазах у родителей и гостей. Медики констатировали мгновенную смерть обоих.

Ноябрь, 2019 год. Россия

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В том же году похожая трагедия случилась и в России. Влюбленные не дожили до собственной свадьбы буквально несколько дней. На трассе Бакбасар — Азово — Шербакуль в Омской области произошло смертельное ДТП: Mitsubishi на полной скорости влетел во встречный Nissan. В одной из машин находились жених и невеста. По официальным данным, 21-летний молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Девушка получила тяжелую травму позвоночника и перелом обеих ног.

Октябрь, 2018 год. Россия

Место трагедии. 5-tv.ru

Ужасной трагедией обернулось свадебное торжество и для жителей Петербурга. В самый разгар веселья на шестом этаже панорамного ресторана обрушилась терраса. В этот момент на ней находились двое мужчин — свидетель жениха и молодой человек, недавно отметивший собственную свадьбу.

По словам очевидцев, друзья просто вышли перевести дух и облокотились о панорамное стекло. В результате давления оно тут же лопнуло. Оба гостя погибли на месте, разбившись о каменное крыльцо ресторана.

Август, 2017 год. Башкирия

www.globallookpress.com / Andrea Matone

23-летняя невеста скончалась в результате несчастного случая летом 2017 года в Туймазинском районе Башкирии. На пути от свадебного стилиста к загсу в автомобиль девушки на полной скорости влетел Nissan Cefiro. Удар был такой силы, что у молодой не было ни единого шанса выжить. Повезло лишь ее свидетельнице — 26-летнюю подружку невесты экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами. После нескольких дней реанимации она пришла в себя.

Ноябрь, 2018 год. США

Соцсети

Влюбленные Уилл Бейлер и Бейли Акерман даже не подозревали, что погибнут через несколько часов после церемонии бракосочетания. Трагедия произошла в Техасе. Молодожены зарегистрировали брак и сели в вертолет, который должен был доставить их до аэропорта, откуда пара планировала отправиться в свадебное путешествие.

Вскоре родственники влюбленных узнали, что воздушное судно врезалось в скалу. Все трое, включая пилота, погибли на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трагедии в Сан-Паулу, где беременная девушка скончалась от инсульта по дороге на свадьбу.