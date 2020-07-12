Звезда 1990-х годов, певец и композитор Андрей Губин спел на публике впервые за многие годы. Видео выступления 46-летнего выложил в сеть участник проекта «Голос» Илья Бардо.

«Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как не крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!» — подписал ролик Илья.

Instagram@bardoofficial

Он даже присоединился к исполнению песни «На сиреневой луне» из репертуара Леонида Агутина и спел с Губиным дуэтом.

Публика с восторгом восприняла выступления автора популярных некогда хитов «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» и многих других. Поклонники не перестают надеяться, что артист, оставивший сцену из-за болезни, все-таки вернется.

«Как я счастлива увидеть его и услышать голос. Так скучаю!»

«Спасибо, спасибо, спасибо!!! Как же вы нас порадовали!»

«Спустя столько времени, это просто счастье услышать своего кумира — Андрея Губина. Надежда на его возвращение становится все больше и больше».

«Все тот же милый и нежный голос! Все те же глаза! И все та же любовь к Андрюше»

«Голос, который не перепутаешь…» — пишут фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в феврале этого года саунд-продюсер Губина Тарас Ващишин заявил, что музыкант готов вновь выйти на сцену и работает над новым альбомом. Сам певец отрицал, что собирается вернуться на эстраду.

В одном из интервью Губин признался, что много лет страдает от неврологического расстройства — его мучают непроизвольные спазмы лицевых мышц, а собственная мимика почти не подконтрольна ему. Однако продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявлял, что у Губина психическое расстройство, и тяжелую болезнь он придумал себе сам. Люди из окружения музыканта рассказывали также о его проблемах с алкоголем.