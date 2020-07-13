Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России
По прогнозам Гидрометцентра, в ЦФО установится погода, характерная для осени. В регион придут дожди и сильные ветры.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Заметное похолодание установится в центре европейской части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, падение температуры ожидается во вторник. Столбик термометра опустится примерно до 20 градусов тепла, а далее до 14-19 градусов. Это ниже нормы на три-четыре градуса, заметил главный метеоролог страны.
Эксперт добавил, что изменится и характер погоды — она станет «осенней». Со вторника ЦФО накроют низкие, северные облака. Ожидаются продолжительные дожди. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, отчего жителям округа придется еще холоднее. Указанные 14-19 градусов станут ощущаться еще на три-четыре градуса ниже.
Возвращение к нормальному погодному режиму прогнозируется к концу недели, отметил Роман Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики объяснили погодные аномалии в России: проливные дожди и угрозы формирования смерчей этим летом.
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