Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России

|
Валентин Черников
13

По прогнозам Гидрометцентра, в ЦФО установится погода, характерная для осени. В регион придут дожди и сильные ветры.

Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Погода

Заметное похолодание установится в центре европейской части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, падение температуры ожидается во вторник. Столбик термометра опустится примерно до 20 градусов тепла, а далее до 14-19 градусов. Это ниже нормы на три-четыре градуса, заметил главный метеоролог страны.

Эксперт добавил, что изменится и характер погоды — она станет «осенней». Со вторника ЦФО накроют низкие, северные облака. Ожидаются продолжительные дожди. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, отчего жителям округа придется еще холоднее. Указанные 14-19 градусов станут ощущаться еще на три-четыре градуса ниже.

Возвращение к нормальному погодному режиму прогнозируется к концу недели, отметил Роман Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики объяснили погодные аномалии в России: проливные дожди и угрозы формирования смерчей этим летом.

Тема:
Погода
11 июл
«Это что-то небывалое»: синоптики объяснили погодные аномалии в России
10 июл
Грозы, молнии, аномальная жара: погода продолжает испытывать россиян на прочность
9 июл
Без света и под водой: видео последствий мощного урагана в Калужской и Тульской областях
9 июл
Смерчи и сильные ливни обрушились на Краснодарский край — впечатляющее видео
8 июл
Аномальная жара грозит катастрофой югу России
8 июл
Сорванные крыши, искореженные автомобили: видео последствий мощного урагана в РФ
8 июл
Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде
8 июл
Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»
8 июл
Сенчукову и Рыбина с сачком едва не сдуло во время шторма — забавное видео
8 июл
Самое опасное грозовое облако — суперъячейку — сняли на видео в Ирландии

Читайте также

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения

Последние новости

3:28
Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России
3:05
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
2:36
Обновленный российский крейсер «Адмирал Нахимов» может в одиночку сдержать флот НАТО
2:07
Шок-видео: пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла
1:38
Абитуриентам из стран СНГ предложили разрешить въезд в РФ для поступления в вузы

Сейчас читают

Собор 12 апостолов: почему 13 июля нельзя стричь волосы?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок