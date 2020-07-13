«Эти две недели станут ключевыми» — в Казахстане продлили карантин
По данным Университета Хопкинса на 13 июля в Казахстане выявлено почти 60 тысяч заразившихся коронавирусом, умерли более 370 человек.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
В Казахстане будет на две недели продлен карантин, введенный ранее в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в своем Twitter президент Казахстана Жомарт Токаев.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение», — написал глава республики.
Токаев подчеркнул, что карантин нужен для защиты здоровья граждан, и главное его условие — соблюдение населением «строгих мер самозащиты». По его словам, ближайшие две недели станут «ключевыми» для закрепления наметившихся «признаков стабилизации». Президент Казахстана сообщил также, что нуждающиеся получат в июле от государства по 42,5 тысячи тенге — это около 7,3 тысячи рублей.
По данным Университета Хопкинса на 13 июля, в Казахстане зарегистрировано 59,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 375 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 диагностирован у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также у спикера мажилиса казахстанского парламента Нурлана Нигматулина и главы Минздрава республики Елжана Биртанова.
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