Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вызвала бурю негодования подписчиков, опубликовав в своем Instagram ролик, в котором изобразила Черную Королеву из «Алисы в Зазеркалье». Лишь считанные пользователи разглядели в бывшей избраннице Егора Крида искру актерского таланта, большинство же в пух и прах раскритиковали попытку Клюкиной пошутить.

«Поехала Дашка…»

«Остановите ее уже кто-нибудь!»

«Это что такое вообще? Что с Вами стало Дарья?»

«Пожалуйста, не надо такое снимать!»

«Детский сад и плохая игра».

«Когда нечего делать…»

«Хватит дурью маяться! Родите детей лучше, хорошенькие будут…»

«Ужасно️! Деградация началась…»

«Октриса!» — пишут комментаторы.

Кроме того, пользователи отыскали в социальной сети «оригинал» — такой же ролик косплеера под ником pryanichek9. И пришли к единогласному выводу, что он несравнимо лучше Дарьиной попытки.