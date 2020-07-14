«Что с вами стало?»: пользователи сети раскритиковали актерскую игру Дарьи Клюкиной — видео
Победительницу шоу «Холостяк» распекли за попытку изобразить Черную Королеву из «Алисы в Зазеркалье», да еще обличили в плагиате.
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Фото, видео: Instagram @klyukina_d, @pryanichek9,
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вызвала бурю негодования подписчиков, опубликовав в своем Instagram ролик, в котором изобразила Черную Королеву из «Алисы в Зазеркалье». Лишь считанные пользователи разглядели в бывшей избраннице Егора Крида искру актерского таланта, большинство же в пух и прах раскритиковали попытку Клюкиной пошутить.
«Поехала Дашка…»
«Остановите ее уже кто-нибудь!»
«Это что такое вообще? Что с Вами стало Дарья?»
«Пожалуйста, не надо такое снимать!»
«Детский сад и плохая игра».
«Когда нечего делать…»
«Хватит дурью маяться! Родите детей лучше, хорошенькие будут…»
«Ужасно️! Деградация началась…»
«Октриса!» — пишут комментаторы.
Кроме того, пользователи отыскали в социальной сети «оригинал» — такой же ролик косплеера под ником pryanichek9. И пришли к единогласному выводу, что он несравнимо лучше Дарьиной попытки.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, вскоре после участия в шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера Владимира Чопова. Свадебная вечеринка проходила на роскошной вилле на озере Комо в Италии. К слову, отношениям с супругом начинающая 26-летняя певица посвятила вышедший в начале года музыкальный клип «
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