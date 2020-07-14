Пересекавших реку в центре Петербурга канатоходцев задержала полиция

Эфирная новость 21

Прогулки по «слабо натянутой линии» могут влететь эктремалам в копеечку.

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com / Joan Valls

Петербургская полиция взялась за уличных канатоходцев. Дерзкие эквилибристы повадились устраивать шоу в самых туристических местах. Над реками и каналами в центре города.

Шикарные виды, отличные фото и видео, публика в восторге. Полиция воспринимает такие прогулки как самоуправство — статья 19.1 Административного кодекса — штраф до 300 рублей. Экстремалов этим, понятно, не испугать.

К слову, короли воздушных прогулок — Ник Валленда, который прошел над Ниагарским водопадом и Филипп Пети, прошедший между башнями-близнецами — тоже имели проблемы с законом.

Сейчас канатная эквилибристика становится массовой и модной. В Европе целые сообщества любителей балансировать на грани. Вместо циркового троса диаметров в один-два сантиметра — они берут обычные строительные стропы — шириной уже 4-6 сантиметров — и в путь. Насколько это безопасно для трюкачей и для зрителей — узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом. Очевидцы были поражены неожиданному зрелищу и опубликовали видео в социальных сетях.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
«Что может быть прекраснее?» — Асмус показала нежное селфи с мамой и папой
8:23
Массовые погромы начались во Франции с наступлением Дня взятия Бастилии — видео
8:14
Единая биометрическая система уже скоро может стать государственной
8:05
«От тебя исходит свет»: дочь Траволты трогательно почтила память покойной матери
7:56
В Минтруда разъяснили, как будут оплачивать работу россиянам, ушедшим на удаленку
7:49
«Батькина диета»: Андрей Разин рассказал, как похудел на 40 килограммов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
От расцвета до заката карьеры: почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок