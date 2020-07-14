Пересекавших реку в центре Петербурга канатоходцев задержала полиция
Прогулки по «слабо натянутой линии» могут влететь эктремалам в копеечку.
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Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com / Joan Valls
Петербургская полиция взялась за уличных канатоходцев. Дерзкие эквилибристы повадились устраивать шоу в самых туристических местах. Над реками и каналами в центре города.
Шикарные виды, отличные фото и видео, публика в восторге. Полиция воспринимает такие прогулки как самоуправство — статья 19.1 Административного кодекса — штраф до 300 рублей. Экстремалов этим, понятно, не испугать.
К слову, короли воздушных прогулок — Ник Валленда, который прошел над Ниагарским водопадом и Филипп Пети, прошедший между башнями-близнецами — тоже имели проблемы с законом.
Сейчас канатная эквилибристика становится массовой и модной. В Европе целые сообщества любителей балансировать на грани. Вместо циркового троса диаметров в один-два сантиметра — они берут обычные строительные стропы — шириной уже 4-6 сантиметров — и в путь. Насколько это безопасно для трюкачей и для зрителей — узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как экстремал поразил петербуржцев проходом по канату над Крюковым каналом. Очевидцы были поражены неожиданному зрелищу и опубликовали видео в социальных сетях.
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