Пополнил «Клуб 27»: рэпер Murda Killa умер при невыясненных обстоятельствах

Российский рэпер Murda Killa, или Максим Решетников, умер на 28-м году жизни, пишет Газета.ru.

О смерти молодого артиста говорится и на странице фанатского сообщества, посвященного рэперу.

«Умер наш друг, соратник и очень талантливый музыкант — Максим Murda Killa», — написали в паблике на 50 тысяч подписчиков.

Свой стиль в рэпе Murda Killa характеризовал, как мемфис-вейв. Он получил известность после выхода хита Murderland в 2016 году, а на 24 июля 2020 года планировался новейший релиз под названием «D.S.H.H.».

«Просто слезы льются»;

«Ужасная новость, надеюсь это неправда»;

«Покойся с миром», — отреагировали на это поклонники молодого исполнителя.

Причина смерти пока не сообщалась, а нашедший его блогер Саша Конь рассказал лишь, что Максим не выходил на связь с друзьями два дня, поэтому такой исход был ожидаем. Но в комментариях в паблике фанаты уже обсуждают, что к смерти рэпера привела болезнь.

«Асфиксия?»;

«Приступ астмы, вроде», — пишут они, ссылаясь на русскоязычную страницу 27 Club (Клуба 27) на Википедии.

Клуб 27 — условное название актеров, музыкантов и популярных личностей, которые по разным причинам умерли в возрасте 27 лет. Считается, что это своего рода проклятье для знаменитостей, многим из которых суждено уйти именно на 28-м году жизни. Среди наиболее известных примеров — музыканты Джими Хендрикс и Эми Уайнхаус.

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