«Переживаю о последствиях»: нутрициолог прокомментировала диету от Андрея Разина

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 131

Доктор Арина Тертышная разобрала метод, выбранный для похудения создателем «Ласкового мая».

Фото, видео: ТАСС / Филиппов Алексей, 5-tv.ru

Музыкальный продюсер Андрей Разин недавно поделился хорошей новостью — после долгой борьбы с лишним весом ему все же удалось похудеть. Правда, его рецепт стройности оказался немного странным: много селедки, соленых огурцов, картофеля, лука и укропа.

Врач, международный нутрициолог, диетолог Арина Тертышная помогла 5-tv.ru разобраться, полезно ли такое питание.

Тертышная заметила, что против таких методов похудения, ведь в подобной диете и близко не идет речи о сбалансированности. Кроме того, обилие соли в селедке, а также такое количество соленых продуктов могут стать причинами развития подагры и серьезных проблем с суставами.

«Я переживаю о последствиях такого снижения веса», — призналась Арина.

Вместо монодиет, часто чреватых плохими последствиями для организма, нутриолог советует выбирать сбалансированную диету, когда тратится больше энергии, чем потребляется. Снижать вес нужно правильно, чтобы покинувшие вас килограммы не вернулись обратно в двойном объеме.

Недавно 5-tv.ru писал, как часто можно включать в рацион чипсы без вреда для организма.

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