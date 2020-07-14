Своих не бросаем: застрявшие в Китае животные благополучно вернулись в Россию

Благополучно завершилась история с доставкой в Россию застрявших в Китае домашних животных, которые вместе с хозяевами не смогли вернуться домой.

Благодаря активистам проекта #СвоихНеБросаем акции «Мы вместе» при совместном сотрудничестве с авиакомпанией «Аэрофлот» к своим хозяевам вернулись девять собак и кошек, а также хорек.

«Мы благодарны „Аэрофлоту“ за организацию рейса. Конечно, мы занимались логистикой процесса всю эту неделю в режиме „день-ночь“, учитывая, в том числе разницу во времени между Китаем и разными регионами России, где хозяева сейчас ждут своих, оставшихся за рубежом животных», — рассказывает координатор проекта #СвоихНеБросаем, заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

По его словам, в одном из наиболее сложных вопросов — оформление документов — волонтерам помогали представители консульства.

Полет для домашних питомцев прошел в комфортабельных условиях — отапливаемый грузовой отсек. А хорек, к слову, летел и вовсе под присмотром экипажа из-за особенностей теплообмена.

«Мы хотим от лица всех хозяев поблагодарить акцию #МыВместе, и проект #СвоихНеБросаем, и авиакомпанию „Аэрофлот“ за то, что он смог пойти нам навстречу и вернуть наших „детей“ домой. Для нас это очень важно, очень ценно — мы вам благодарны и ждем наших крох», — заявила восторженная хозяйка собаки по кличке Амур Елизавета Иванова.

В аэропорту Шереметьево всех животных передали их счастливым хозяевам.

Об этой истории стало известно 5 июля, она вызвала большой общественный резонанс. На рейс «Аэрофлота» из Шанхая неожиданно для перевозчика пришли пассажиры с более чем 70 животными. По техническим регламентам авиакомпания не смогла принять на борт такое количество четвероногих.