Видео: В школе кулинарии в Петербурге произошел взрыв газа

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Алиса Маркова
Срочная новость 180

Первые этажи строения на Краснопутиловской, 108 охватил пожар.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Взрыв прогремел в здании на юге Петербурга. ЧП произошло в доме на Краснопутиловской, 108. По словам очевидцев, инцидент случился в школе кулинарии. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

В сети свидетели произошедшего публикуют фото и видео с места ЧП. На записях видно, как огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения. О пострадавших информация пока не поступала. Что стало причиной ЧП уточняется.

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