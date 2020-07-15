Видео: В школе кулинарии в Петербурге произошел взрыв газа

Взрыв прогремел в здании на юге Петербурга. ЧП произошло в доме на Краснопутиловской, 108. По словам очевидцев, инцидент случился в школе кулинарии. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

В сети свидетели произошедшего публикуют фото и видео с места ЧП. На записях видно, как огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения. О пострадавших информация пока не поступала. Что стало причиной ЧП уточняется.