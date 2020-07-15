«Думал, рвануло где-то у нас»: очевидцы о подробностях взрыва на юге Петербурга

Очевидцы делятся видео последствий взрыва, произошедшего на Краснопутиловской улице на юге Санкт-Петербурга. Кадры с места событий оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.

Информация о взрыве поступила около 8 часов утра 15 июля. По свидетельству очевидцев, он был настолько сильным, что отголоски прокатились еще по нескольким близлежащим кварталам.

«Я живу по соседству, через дорогу от этого дома. Я сижу в кресле и слышу громкий взрыв. Сначала дом зашатался, а потом громкий взрыв. Секунды три продолжалось. У нас были закрыты все двери и окна, но я никогда такого не ощущал. Дом так сильно шатался, будто это у нас где-то рвануло. Потом смотрю в окно и вижу много черного дыма. Сразу было понятно, что это газ взорвался», — пояснил в беседе с 5-tv.ru свидетель ЧП Александр Михайлюк.

Молодой человек отметил, что все спасательные бригады сработали крайне оперативно и были на месте аварии уже через несколько минут. При этом, последствия предполагаемого взрыва газа удалось ликвидировать также быстро. По ситуации на 9.30, крупный пожар потушен. В настоящее время спасатели эвакуируют жильцов.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, в результате взрыва пострадал один человек — хозяйка квартиры. Женщина находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ей ожоги 70% тела.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий взрыва, где видно как люди самостоятельно пытаются выбраться из горящего дома.