Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения

После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру». Ранее он поделился с подписчиками, что потере веса способствовало правильное питание, несколько стаканов горячей воды в день и бег трусцой. Но диетологи ставят под сомнение метод Фадеева и не исключают хирургическое вмешательство.

«Бегал! Попал под дождь! Настроение в гору!» — написал Максим под одним из своих последних фото.

Фото: Instgaram @fadeevmaxim

Несмотря на похудение и пандемию коронавируса, Фадеев бег не забросил и продолжил заниматься им в домашних условиях. Продюсер встал на беговую дорожку. Он также подробно рассказал про свой режим питания.

«Та методика, о которой напишу я, вообще не предполагает таблеток и никаких специальных мучений. Моя диета очень простая. Просто нужно ее расписать правильно, чтобы вам ее показать. Она не предполагает никаких денег, только наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Можно ни в чем себе не отказывать!» — поделился Фадеев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что возможно, Максим Фадеев прибег к услугам пластического хирурга.