Любовь Толкалина объявила о своем замужестве
Актриса призналась, что состоит в браке, но в свое время забыла об этом сообщить.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Замужество Любови Толкалиной перестало быть секретом. Актриса объявила подписчикам в Instagram о том, что состоит в браке. Однако сделала это не в радостном порыве, а по необходимости. К такому шагу ее подтолкнуло очередное обращение назойливого поклонника.
«Почему вы повторно замуж не выходите, неужели никто предложение не делал? Такая девушка эффектная, и не замужем?» — поинтересовался один из фолловеров.
«Такой странный вопрос… потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — ответила Любовь.
Комментарий звезды набрал больше 500 «лайков». Такого признания фанаты ждали с начала зимы, когда в сети появились первые слухи о новом избраннике артистки. Тогда на ее странице в соцсети появились первые совместные фото с возлюбленным.
Роман с Толкалиной приписывали российскому ведущему британского происхождения Джону Уоррену и музыканту «Аквариума» Брайну Финнегану.
Для 42-летней актрисы это первое замужество. До этого она 20 лет прожила с Егором Кончаловским, от которого родила дочь Марию. За продолжительную семейную жизнь пара так и не оформила отношения. В 2017 году они официально объявили о расставании.
Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина снялась с обнаженной грудью, но застеснялась.
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