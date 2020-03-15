Любовь Толкалина объявила о своем замужестве

Замужество Любови Толкалиной перестало быть секретом. Актриса объявила подписчикам в Instagram о том, что состоит в браке. Однако сделала это не в радостном порыве, а по необходимости. К такому шагу ее подтолкнуло очередное обращение назойливого поклонника.

«Почему вы повторно замуж не выходите, неужели никто предложение не делал? Такая девушка эффектная, и не замужем?» — поинтересовался один из фолловеров.

«Такой странный вопрос… потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — ответила Любовь.

Комментарий звезды набрал больше 500 «лайков». Такого признания фанаты ждали с начала зимы, когда в сети появились первые слухи о новом избраннике артистки. Тогда на ее странице в соцсети появились первые совместные фото с возлюбленным.

Роман с Толкалиной приписывали российскому ведущему британского происхождения Джону Уоррену и музыканту «Аквариума» Брайну Финнегану.

Для 42-летней актрисы это первое замужество. До этого она 20 лет прожила с Егором Кончаловским, от которого родила дочь Марию. За продолжительную семейную жизнь пара так и не оформила отношения. В 2017 году они официально объявили о расставании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина снялась с обнаженной грудью, но застеснялась.