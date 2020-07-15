Не менее 15 человек задержали на незаконной акции в Москве

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Карина Бернтгольц
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Протестующие с Пушкинской площади пошли в сторону Трубной, а потом свернули к Покровке.

Не менее 15 человек задержали на незаконной акции в Москве

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Не менее 15 человек задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Участники протестов приняли участие в шествии, несмотря на предупреждения полиции о незаконности мероприятия и просьбы правоохранителей покинуть проезжую часть. Группа людей собралась на Пушкинской площади, после чего пошла в сторону Трубной, а потом свернула к Покровке. Часть собравшихся попыталась перекрыть движение транспорта по Петровскому бульвару.

Сейчас задержанных стражи порядка сажают в автобусы, чтобы доставить в ОВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад пытался повлиять на общественное мнение и вмешивается в процесс голосования по поправкам в Конституцию России. Доказательств иностранного влияния на процесс и мнение и граждан было выявлено достаточно. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, есть весомые свидетельства о том, что провокаторы прошли обучение на курсах при Госдепе США. Финансируют эти антиконституционные акции американские и европейские фонды.

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