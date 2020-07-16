На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Уланова

Эфирная новость 18

У мальчика рак крови. Болезнь прогрессирует. Ребенку требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для Андрея из Тульской области. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз — рак крови. Произошел рецидив, после которого смертельно опасная болезнь прогрессирует. Стандартное лечение не помогает, счет идет уже на недели. Единственный шанс на спасение Андрея — более мощный препарат, который точечно бьет по опухоли.

Но купить его нужно за свои деньги — сумму в 3 миллиона 700 тысяч рублей семье Андрея никогда не собрать. Помочь можно только всем вместе. Корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Валеры Лавриненко.

Тема:
День Добрых Дел
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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Андриевской
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