Умер снявший «Бриллиантовую руку» легендарный кинооператор Игорь Черных

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Виктория Андреева
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Заслуженный деятель искусств РСФСР скончался на 89 году жизни.

Умер снявший «Бриллиантовую руку» легендарный кинооператор Игорь Черных

Фото: Союз кинематографистов РФ, unikino.ru

Тема:
Легендарное телевидение

Легендарный кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Черных скончался накануне в возрасте 88 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни наш друг, кинооператор Игорь Анатольевич Черных. Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память», — отмечается в сообщении.

О дате и месте похорон пока не сообщалось.

Игорь Черных с раннего детства мечтал о работе в киноиндустрии. По окончании операторского факультета ВГИК в 1955 году он устроился на должность оператора-постановщика киностудии «Мосфильм». В его послужном списке более 20 полнометражных картин.

Работая с такими именитыми режиссерами как Леонид Гайдай, Алексей Салтыков, Юрий Озеров, Евгений Матвеев он снял фильмы, которые навсегда вошли в историю советского кинематографа и по праву считаются культовыми. В частности, речь идет о картинах «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Трагедия века», «Большая дорога», «Особо важное задание» и других.

По признанию коллег Игоря Черных, он искренне любил свою профессию. Снимал и на земле, и в воздухе, а также стал одним из первых операторов в стране, кто освоил подводную съемку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного актера Виктора Проскурина.

Тема:
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