Умер снявший «Бриллиантовую руку» легендарный кинооператор Игорь Черных
Заслуженный деятель искусств РСФСР скончался на 89 году жизни.
Фото: Союз кинематографистов РФ, unikino.ru
Легендарный кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Черных скончался накануне в возрасте 88 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России.
«Ушел из жизни наш друг, кинооператор Игорь Анатольевич Черных. Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память», — отмечается в сообщении.
О дате и месте похорон пока не сообщалось.
Игорь Черных с раннего детства мечтал о работе в киноиндустрии. По окончании операторского факультета ВГИК в 1955 году он устроился на должность оператора-постановщика киностудии «Мосфильм». В его послужном списке более 20 полнометражных картин.
Работая с такими именитыми режиссерами как Леонид Гайдай, Алексей Салтыков, Юрий Озеров, Евгений Матвеев он снял фильмы, которые навсегда вошли в историю советского кинематографа и по праву считаются культовыми. В частности, речь идет о картинах «Бриллиантовая рука», «Битва за Москву», «Трагедия века», «Большая дорога», «Особо важное задание» и других.
По признанию коллег Игоря Черных, он искренне любил свою профессию. Снимал и на земле, и в воздухе, а также стал одним из первых операторов в стране, кто освоил подводную съемку.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного актера Виктора Проскурина.
- 9 мая
- Проект Пятого канала вышел в финал престижной мировой премии Promax
- 24 апр
- В Петербурге прошли похороны диктора Ленинградского телевидения Михаила Быкова
- 23 апр
- Ушел из жизни знаменитый оператор, создатель клипов Киркорова и Преснякова
- 21 апр
- «Голос петербургского метро» озвучил названия будущих станций до своей смерти
- 19 апр
- Пресс-служба Пятого канала заняла первое место на конкурсе «Пресс-служба года»
- 20 мар
- Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»
- 19 мар
- Пятый канал победил в номинации «Лучшая PR-кампания события» премии «Событие года»
- 19 мар
- Пятый канал победил в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» премии «Событие года»
- 30 дек
- Пятый канал подвел итоги 2018 года
- 23 дек
- Десятки Дедов Морозов поздравили Пятый канал в самом сердце Петербурга
Читайте также
77%
-0.33 80.84
0.22
Нашли ошибку?