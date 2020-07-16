Адвокат рассказал об отношении Сергея Фургала к акциям в его поддержку

Обвиняемый в жестоких расправах над бизнесменами глава Хабаровского края Сергей Фургал выразил признательность жителям региона, намедни вышедшим на незаконную акцию в его поддержку, заявил адвокат губернатора Борис Кожемякин.

Вместе с тем правозащитник акцентировал внимание, что сам Фургал не имеет никакого отношения к организации стихийных митингов и, более того, не одобряет подобных массовый мероприятий.

«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет. Он их благодарит, но не одобряет этих массовых выступлений, поскольку считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства», — пояснил Кожемякин.

Незаконные акции в поддержку обвиненного в совершении и организации убийства Сергея Фургала прошли в Хабаровском крае 10 июля. По примерным оценкам, в них приняли участие порядка 10-12 тысяч человек. Как выяснилось позже, организаторами стихийных митингов выступили члены команды Фургала. Вопиющих инцидентов удалось избежать благодаря контролю полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал себя «обезьяной в клетке» и пожаловался на «плохую ауру» в СИЗО «Лефортово». Таким образом чиновник надеялся убедить суд сменить ему меру пресечения.