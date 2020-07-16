Назвавший себя «обезьяной в клетке» Фургал пожаловался на «плохую ауру» в СИЗО

Арестованный по подозрению в совершении и организации убийств глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что недоволен содержанием в СИЗО «Лефортово».

В ходе заседания в Мосгорсуде, где 16 июля рассматривалось ходатайство стороны защиты об изменении обвиняемому губернатору меры пресечения, Фургал произнес философскую речь. В ходе монолога арестованный красочно описал свои ощущения от пребывания за решеткой и объяснил, почему желал бы до вынесения приговора суда находится, к примеру, под домашним арестом.

В частности, губернатор назвал изолятор «местом с плохой аурой», а самого себя представил «обезьяной в клетке».

«Ну ничего, жизнь продолжается. Пройдет время, появятся новые, и мы станем никому не интересны», — констатировал Сергей Фургал.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и отправлен в Москву. Чиновника подозревают в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-м и 2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Сергея Фургала арест сроком на два месяца.

По результатам заседания 16 июля Мосгорсуд признал законным арест губернатора. Таким образом Фургал будет заключен под стражу вплоть до 9 сентября 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности содержания обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово».