Кто руководил незаконными акциями в поддержку Сергея Фургала?

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Виктория Андреева
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Губернатора Хабаровского края 10 июля арестовали по обвинению в причастности к нескольким убийствам.

Фото, видео: ТАСС / Моргулис Дмитрий

Тема:
Арест Сергея Фургала

Ряд несанкционированных акций в поддержку главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, организовали члены его команды. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России в регионе.

«В несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что к настоящему времени незаконные акции завершились. На протяжении всего времени их проведения правоохранители осуществляли контроль за митингующими. Вопиющих инцидентов удалось избежать.

О задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало известно 9 июля. Главе региона предъявили обвинение в совершении ряда преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, речь шла об убийстве и организации убийств нескольких бизнесменов. Как пояснили в Следственном комитете, инкриминируемые Фургалу преступления относятся к 2004–2005 годам.

10 июля губернатора Хабаровского края доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. В результате предварительного заседания по делу было решено отправить Сергея Фургала под арест сроком на два месяца.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, к каким преступлениям может быть причастен глава Хабаровского края Сергей Фургал и причем тут «битва за металл».

Тема:
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