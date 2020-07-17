Выкидыш и роман с Егором Кридом: что известно о российской модели Вики Одинцовой

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Алиса Старжевская
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После череды романов с богатыми и известными мужчинами по всему миру она надеется найти настоящую любовь.

Выкидыш и роман с Егором Кридом: что известно о российской модели Вики Одинцовой

Фото: Социальные сети

Российская модель Вики Одинцова, известная слухами о многочисленных «звездных» романах, поделилась подробностями своей личной жизни и рассказала, на что ориентируется при выборе избранника. Модель мечтает встретить настоящую любовь и создать с этим мужчиной крепкую семью. Однако сейчас сердце известной россиянки свободно.

Светская хроника на протяжении многих лет приписывала Одинцовой многочисленные романы с известными мужчинами не только России, но и мира. Так, в числе ее женихов одно время фигурировал футболист Неймар и гонщик Льюис Хэмилтон. Однако единственные отношения, которые подтвердила модель — роман с музыкантом Егором Кридом. По ее словам, они встречались пять месяцев, но в итоге расстались, так как Одинцовой «нужен был человек», а не его слава.

Все вероятные романы девушки были с успешными и богатыми мужчинами. Однако 26-летняя Одинцова не ищет олигарха, хотя деньги все равно важный вопрос для нее, пусть и не первостепенный.

«Было бы глупо любому человеку говорить, что деньги не важны. Да, для меня это важно, потому что я хочу жить в достатке, у меня есть ответственность перед семьей, которой я всегда помогаю, я хочу сама жить хорошо, хочу путешествовать, хочу, чтобы мои дети учились в хороших университетах. Но я не стремлюсь найти себе олигарха», — рассказывает Одинцова.

В конце беседы девушка рассказала о своих первых серьезных отношениях, которые продолжались три года. Она тогда жила в Санкт-Петербурге и планировала завести ребенка, но на десятой неделе случился выкидыш. В интервью для YouTube-канала PeopleTalk Одинцова рассказала, что это до сих пор психологически давит на нее,

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодой казахстанский бизнесмен Димаш Адилет сделал предложение Вики Одинцовой, а она согласилась. Ролик с кольцом молодой человек опубликовал в декабре прошлого года.

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