«Удача в жизни»: Дмитрий Песков рассказал о работе с Владимиром Путиным

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Василий Заика
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По словам представителя Кремля, российский лидер — самый блестящий и влиятельный государственный деятель в мире.

«Удача в жизни»: Дмитрий Песков рассказал о работе с Владимиром Путиным

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о работе с Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что назначение на занимаемую должность стало для него ярким и значимым событием в жизни.

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего — это, конечно, удача в жизни», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что обладает уникальной возможностью ежедневно учиться, причем не по книгам, а в реальной жизни. Дмитрий Песков признался, что находится в центре процессов, которые имеют жизненно важное значение для России и мира.

Представитель Кремля уточнил, что в 2008 году был назначен пресс-секретарем председателя правительства РФ, а в 2012-м уже занял пост пресс-секретаря главы государства.

«В администрацию президента я пришел работать из МИД в 2000 году, то есть это уже 20 лет. Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришел из министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре, в Турции», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что работа в российских диппредставительствах характерна еще меньшим количеством «творческой свободы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков раскрыл планы Путина на отдых в 2020 году.

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