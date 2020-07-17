Россиянки стали меньше краситься и ухаживать за собой

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Яна Вахрушева
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В 2019-м жительницы России стали тратить всего лишь 36% личного времени на уход за собой, а в 2014-м этот показатель составлял 47%.

Россиянки стали меньше краситься и ухаживать за собой

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

За последние несколько лет время на уход за собой снизилось у россиянок на 9%, сообщило издание News.ru с отсылкой на данные Росстата. Статистическая служба выявила, что мужчины обогнали женщин в этом плане на 10%. Таким образом, представительницы прекрасного пола тратят только 36% личного времени на макияж, маникюр, педикюр, косметологию и другие виды ухода за собой, а мужчины 48%. Аналитики связывают снижение показателей среди женского населения с большой загруженностью в плане ухода за детьми и ведения быта.

В ходе разработки статистики специалисты выяснили, что россиянки стали тратить больше времени не только на семью, но и на еду и сон. Из-за сложной экономической ситуации им приходиться работать намного больше, чем раньше, пояснил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Он отметил, что мужчины в такой ситуации чувствуют себя более расслаблено, чем женщины и могут себе позволить переложить трудные задачи на их слабые плечи. Россиянкам приходиться больше задумываться о будущем и благополучии своих детей, ведь они чувствуют за них ответственность в большей мере, чем их вторые половины. 

«Дай женщине больше времени на отдых и различные уходовые процедуры, она с удовольствием будет тратить его на этот важный для нее вид деятельности. Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина скорее пожертвует ради этого временем на сон, прием пищи или пассивный отдых», — объяснил психолог.

У мужчин появилось больше времени на обслуживание своего внешнего вида из-за того, что женщины все еще берут на себя основным обязанности по уходу за домом и детьми. Мужчины это время тратят на сон, еду и уход за собой.

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