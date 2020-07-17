Видео: корабли на параде в Петербурге пройдут с минимальной скоростью

Незабываемое зрелище рано утром могли наблюдать жители и гости Петербурга. В Неву парадным строем вошли военные корабли.

До торжественного смотра к дню ВМФ остается чуть больше недели и моряки в срочном порядке отрабатывают все детали. Дистанцию, скорость и, конечно, проход под мостами Северной столицы.

Уникальная возможность, заглянуть за кулисы и раньше всех увидеть, как пройдет главный военно-морской парад страны. Здесь на берегу Невы зрителей хоть и не много, время ранее, но они все-таки есть. Оно и понятно пройти мимо такого кажется невозможно.

Корабли Военно-Морского флота проходят через разведенный Благовещенский мост. Это и на репетиции незабываемое шоу. Участники парада идут на минимальной дистанции. Скорость — девять узлов, это 17 километров в час. Человек порой бегает быстрее! А для катеров, которые идут во главе колонны, это и вовсе — практически пешком. Но это необходимость — расстояние между опорами мостов небольшое, да и гнать во весь опор на параде нет необходимости. Иначе зрители и не разглядят корабли.

Анна Калачева рассмотрела в деталях будущий грандиозный парад в Петербурге.