Видео: корабли на параде в Петербурге пройдут с минимальной скоростью

Эфирная новость 20

Чтобы в деталях оценить предстоящее незабываемое зрелище жители и гости Северной столицы приходят посмотреть ранним утром в день репетиции.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
День ВМФ

Незабываемое зрелище рано утром могли наблюдать жители и гости Петербурга. В Неву парадным строем вошли военные корабли.

До торжественного смотра к дню ВМФ остается чуть больше недели и моряки в срочном порядке отрабатывают все детали. Дистанцию, скорость и, конечно, проход под мостами Северной столицы.

Уникальная возможность, заглянуть за кулисы и раньше всех увидеть, как пройдет главный военно-морской парад страны. Здесь на берегу Невы зрителей хоть и не много, время ранее, но они все-таки есть. Оно и понятно пройти мимо такого кажется невозможно.

Корабли Военно-Морского флота проходят через разведенный Благовещенский мост. Это и на репетиции незабываемое шоу. Участники парада идут на минимальной дистанции. Скорость — девять узлов, это 17 километров в час. Человек порой бегает быстрее! А для катеров, которые идут во главе колонны, это и вовсе — практически пешком. Но это необходимость — расстояние между опорами мостов небольшое, да и гнать во весь опор на параде нет необходимости. Иначе зрители и не разглядят корабли.

Анна Калачева рассмотрела в деталях будущий грандиозный парад в Петербурге.

Тема:
День ВМФ
17 июл
Дагестан примет парад ВМФ в Каспийском море. Видео последних приготовлений
16 июл
Дефиле самолетов-разведчиков и охотников за субмаринами над Невой сняли на видео
15 июл
Видео: Репетиция воздушной части Главного военно-морского парада. Что будет?
14 июл
Освобождение захваченных пиратами судов показали на репетиции морского парада в Калининграде
14 июл
С ювелирной точностью под мостами по Неве: как готовятся к главному военно-морскому параду в Петербурге
14 июл
Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калининграде проходят репетиции к Дню ВМФ
14 июл
В Петербурге прошла первая репетиция главного Военно-Морского парада
13 июл
В Петербурге и Ленобласти готовятся к главному Военно-Морскому параду
10 июл
Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге
8 июл
Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
71.71
0.48 81.68
0.45
Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля

Последние новости

20:34
Кукушкин сносит яйцо, а Дружко охотится на рептилоидов в новом клипе Cream Soda
20:28
«Я заплатила не для того, чтобы трогать чей-то пах» — участница тренингов в «Школе Блаженства»
20:19
«Гордимся»: Иосиф Пригожин похвастался успехами младшей дочери
20:16
Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону
20:10
Александр Панайотов рассказал, как его жена относится к поклонницам
20:05
Видео: корабли на параде в Петербурге пройдут с минимальной скоростью

Сейчас читают

Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля
Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок