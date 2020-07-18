Видео последствий взрыва газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии
В результате ЧП в городе Баксан пострадали пять человек, включая двоих детей.
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Фото, видео: МЧС России
5-tv.ru публикует видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме на улице Свободы в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики. На кадрах видно, что в результате пожара, который последовал после ЧП, квартира выгорела полностью. Также огнем поврежден подъезд двухэтажного дома. В некоторых жилых помещениях выбиты стекла.
Известно, что в результате происшествия пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Они доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу города Баксан. По счастливой случайности погибших нет.
В ликвидации последствий ЧП были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Причины произошедшего выясняют следователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в Кабардино-Балкарии.
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