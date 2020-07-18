Состоится ли в Москве празднование Дня города? Отвечает Собянин

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Алиса Старжевская
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Мэр столицы ответил в интервью на вопрос, волнующий жителей столицы.

Состоится ли в Москве празднование Дня города? Отвечает Собянин

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Московский мэр Сергей Собянин рассчитывает, что День города в столице России пройдет, как и было запланировано, сообщает радио KP.RU.

Собянин ответил на ряд вопросов, посвященных выходу Москвы из карантинных мер по коронавирусу, и обнадежил тем, что праздник в честь Дня города должен состояться.

«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим», — прокомментировал Собянин, намекая на многочисленные другие мероприятия и концерты, которые в Москве пришлось отменить или перенести на будущий год.

В настоящий момент в Москве наблюдается наименьший прирост новых случаев заражения вирусом COVID-19. Это дает надежду на то, что такая тенденция сохранится и дальше, что позволит продолжить снятие ограничений. В таком случае День города, празднование которого в 2020 году выпало на 5 сентября, обязательно состоится.

«На мой взгляд, мы его проведем», — резюмировал Собянин.

5-tv.ru писал о том, что теперь в Москве жители могут сдать тест на коронавирус бесплатно.

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