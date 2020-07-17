Жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус

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Мазок на COVID-19 могут сдать все, кто прикреплен к одной из городских поликлиник.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жители столицы могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Записаться на исследование можно будет не только через Госуслуги, но и через сайт мэрии Москвы, об этом рассказал Сергей Собянин.

Мазок на COVID-19 могут сдать все, кто прикреплен к одной из городских поликлиник. Для сдачи анализа при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Кроме того, власти Москвы делают все для восстановления туристического бизнеса в столице. В городе постепенно снимают ограничения. Но временные госпитали, например, на ВДНХ, на всякий случай решили не убирать. Горожанам напоминают, что коронавирус никуда не делся, и требования безопасности все еще следует соблюдать.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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