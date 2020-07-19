В Пентагоне призвали укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

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Светлана Шевченко
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Марк Эспер назвал важным повышение боеготовности стран североатлантического альянса.

В Пентагоне призвали укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

Министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости повышения боеготовности НАТО и направление усилий стран североатлантического альянса на сдерживание противников, в том числе России. Позицию главы Пентагона, озвученную в ходе телефонного разговора, передала пресс-служба ведомства.

«Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% (ВВП] — Прим.ред.)на оборону… Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать», — заключил он.

По словам Эспера, Соединенные Штаты должны усиливать партнеров. Министр обороны страны убежден, что РФ является «мировым нарушителем спокойствия», хотя и представляет собой «чуть менее сложную задачу, чем Китай». Действия КНР глава Пентагона считает самой большой проблемой.

«Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены», — высказал мнение Эспер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майк Помпео пригрозил Евросоюзу санкциями.

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