Помпео призвал участников «Северного потока — 2» «убираться немедленно» и пригрозил санкциями

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Карина Бернтгольц
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Американский госсекретарь заявил, что поддержка российского проекта по строительству газопровода будет чревата последствиями для всех стран.

Фото, видео: ТАСС / Stefan Sauer, Twitter @StateDept

Тема:
Северный поток — 2

США введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» и части «Турецкого потока». Как заявил на пресс-конференции американский госсекретарь Майк Помпео, введение санкций против компаний, участвующим в российских проектах, можно рассматривать как знак того, что Вашингтон не намерен терпеть присутствие инвесторов. По словам Помпео, все страны, которые продолжат способствовать реализации строительства газопровода, ждут последствия.

«Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия. Я хочу сказать ясно: это не коммерческие проекты, это попытка эксплуатировать Европу при помощи снабжения ее газом», — возмутился госсекретарь США.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее Берлин сообщал, что рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза в ответ на возможные дополнительные санкции Вашингтона против российского газопровода.

Тема:
Северный поток — 2
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