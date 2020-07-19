«Не белая и пушистая»: Лиза Арзамасова ответила на обвинения в лицемерии

Лиза Арзамасова разочаровала часть своих поклонников, закрутив роман с Ильей Авербухом, который старше нее на 21 год. Подписчики звезды «Папиных дочек» в Instagram обвинили актрису в лицемерии. Как пишет StarHit, многие считают, что Елизваета, встречающаяся с ровесником своего отца, обманула их, создав себе образ идеальной девушки и не являясь таковой на самом деле. Ей пишут, что она разрушила «светлый детский образ», и советуют «не подбирать старых мужиков». В конце концов Арзамасова потеряла терпение и довольно резко ответила хейтерам.

«Я не белая и пушистая, я взрослый человек со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор. Instagram — один процент от образа любого человека. Глупо рассчитывать на что-то более глубокое, чем «ах» или «фу», — цитирует актрису интернет-издание.

Слух о романе между 25-летней Арзамасовой и 46-летним фигуристом, хореографом и создателем собственного ледового шоу Ильей Авербухом появился менее двух недель назад и сразу буквально взорвал интернет. Сам спортсмен подтвердил новость в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

После этого на обоих обрушился шквал критики. А бывшая жена Авербуха фигуристка Ирина Лобачева, с которой он развелся еще в 2017 году, заявила, что опасается за судьбу недвижимости, которая из-за молодой избранницы экс-супруга может не достаться ее сыну Мартину. Она призвала спортсмена не прописывать Лизу к себе в случае свадьбы.