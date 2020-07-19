Пропавший мальчик на самокате найден мертвым в Хабаровске

Маленький мальчик, пропавший в Хабаровске несколько дней назад, найден мертвым. Девятилетнего ребенка начали искать 12 июля. Только спустя неделю волонтеры смогли с сожалением сообщить, что он умер.

«Отряд выражает соболезнования родным и близким погибшего», — заявили добровольцы из поискового отряда «Лига Спас».

По предварительным данным, мальчик ушел из дома около недели назад. При себе у школьника был черный самокат. Последний раз ребенка видели в районе Пограничного института. С тех пор он на связь не выходил. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний мальчик, пропавший накануне в Красноярске, найден мертвым.