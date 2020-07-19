«Сбрасывать вес тяжелее»: Пригожин поразил растяжкой и стройностью

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Алиса Старжевская
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Своим внешним видом продюсер похвастался в соцсетях.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин известен своей склонностью к полноте, а также многочисленными попытками похудеть, которые начались с его встречи с певицей Валерией. Новыми результатами упорного труда Иосиф поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

«Стройнею с каждым днем. Обожаю hiking (вид пешего спортивного туризма — Прим. ред.). Откровенно говоря, сбрасывать вес намного тяжелее», — признался продюсер.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники согласились с мнением Пригожина.

«Ну, это понятно»;

«Красавец! На сколько похудел?»;

«Да, наедать легче», — отписались они в комментариях.

Впрочем, не все были так любезны — после жалоб Пригожина во время самоизоляции на нехватку средств у артистов ему часто припоминают его слова.

«Во время пандемии денег не было, вот и изголодал», — саркастично отметил один из комментаторов и в этот раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин с семьей намерен биться, чтобы вернуть изъятую у них собственность.

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