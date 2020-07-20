Незадолго до смертельного ДТП карельский стритрейсер Сортланд дважды нарушил ПДД

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, доказывающие лихачества известного на всю Карелию стритрейсера Кирилла Сортланда незадолго до смертельного ДТП.

Ранее лихач утверждал, что после произошедшего соблюдал все правила дорожного движения, а сейчас сам, как порядочный гражданин, не садится за руль.

Авария произошла 14 июня на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. BMW столкнулось c Daewoo Matiz. В результате водитель последней был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался. За рулем BMW в момент аварии находился Сортланд.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента аварии. На них видно, что стритрейсер летел на огромной скорости.