Незадолго до смертельного ДТП карельский стритрейсер Сортланд дважды нарушил ПДД
Известный на всю республику лихач утверждал, что после произошедшего соблюдал все правила дорожного движения, а сейчас сам, как порядочный гражданин, не садится за руль.
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Фото, видео: Globallookpress.com; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, доказывающие лихачества известного на всю Карелию стритрейсера Кирилла Сортланда незадолго до смертельного ДТП.
Ранее лихач утверждал, что после произошедшего соблюдал все правила дорожного движения, а сейчас сам, как порядочный гражданин, не садится за руль.
Авария произошла 14 июня на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. BMW столкнулось c Daewoo Matiz. В результате водитель последней был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался. За рулем BMW в момент аварии находился Сортланд.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента аварии. На них видно, что стритрейсер летел на огромной скорости.
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