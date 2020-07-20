Аптечный ревизорро Диденко позлорадствовала над смертью оппонента в ток-шоу

Известный блогер Екатерина Диденко, прославившаяся после гибели мужа и друзей в бассейне с сухим льдом на вечеринке в честь ее дня рождения, позлорадствовала над смертью психолога и экстрасенса Анны Амбрацумян. Женщина была найдена мертвой в минувшую субботу в одном из столичных отелей.

«Вчера от наркотиков погибла девушка, которая осуждала меня на одной из передач после моей трагедии. Я хочу всем сказать — не судите, да не судимы будете! Родственникам погибшей выражаю соболезнования», — написала Диденко в своем Instagram.

Instagram @didenko.katerina

Амбрацумян выступала в качестве эксперта в ток-шоу, на которое пришла блогер-провизор, едва похоронив супруга. Тогда многие обвиняли ее в попытке хайповать на смерти мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незадолго до смерти Анна Амбрацумян жаловалась известному адвокату Сергею Жорину на угрозы со стороны коллекторов.