Аптечный ревизорро Диденко позлорадствовала над смертью оппонента в ток-шоу
Найденная мертвой в столичном отеле Анна Амбарцумян была в числе тех, кто осуждал Екатерину за «хайп на смерти мужа».
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Известный блогер Екатерина Диденко, прославившаяся после гибели мужа и друзей в бассейне с сухим льдом на вечеринке в честь ее дня рождения, позлорадствовала над смертью психолога и экстрасенса Анны Амбрацумян. Женщина была найдена мертвой в минувшую субботу в одном из столичных отелей.
«Вчера от наркотиков погибла девушка, которая осуждала меня на одной из передач после моей трагедии. Я хочу всем сказать — не судите, да не судимы будете! Родственникам погибшей выражаю соболезнования», — написала Диденко в своем Instagram.
Амбрацумян выступала в качестве эксперта в ток-шоу, на которое пришла блогер-провизор, едва похоронив супруга. Тогда многие обвиняли ее в попытке хайповать на смерти мужа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незадолго до смерти Анна Амбрацумян жаловалась известному адвокату Сергею Жорину на угрозы со стороны коллекторов.
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