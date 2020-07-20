Соседи убитой доцента ВГИК Иды Шур рассказали, кого видели в подъезде

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Светлана Александрова
Эксклюзив 88

90-летняя доцент была найдена мертвой с ножевыми ранениями в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Фото, видео: ВГИК; 5-tv.ru

Соседи убитой в Москве преподавателя ВГИКа Иды Шур рассказали, что 90-летнюю пенсионерку навещали социальные службы. Кроме того, в подъезде в последнее время часто бывали курьеры, доставлявшие продукты. Никакого шума или криков никто из собеседников не слышал.

«Насчет подозрительных людей я не знаю, в принципе здесь кто-то доставку заказывал, то есть были курьеры. Но я не могу сказать, я их встречала, ездили на девятый этаж, не знаю, но доставка бывала», — рассказала соседка.

В свою очередь сосед покойной сообщил, что у Иды Шур был младший брат, который умер от коронавируса около месяца назад. О других родственниках он ничего не слышал. Сама пожилая женщина, несмотря на солидный возраст, продолжала работать — до введения режима самоизоляции несколько раз в неделю отправлялась во ВГИК, где преподавала много лет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, доцент Всероссийского государственного института кинематографии 90-летняя Ида Шур была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Преступление было совершено несколько дней назад. Тревогу забила подруга пенсионерки, когда та перестала выходить на связь. Следователи не исключают, что женщину убили грабители или черные риелторы.

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