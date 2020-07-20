СКР: Фургала подозревали в убийстве еще в 2004 году
Выяснилось, что Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова следствие задерживало в качестве подозреваемых на первоначальном этапе расследования.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, CК РФ
В Следственном комитете России полностью восстановили хронологию, а также обстоятельства уголовного преследования Сергея Фургала в 2004 году.
«Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе расследования в качестве подозреваемых задерживались Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к убийству предпринимателя», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Однако спустя двое суток после задержания они оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование прекращено под предлогом недостаточности доказательств. Также, следствие выяснило, что Фургал, будучи влиятельным в регионе человеком, мог оказывать серьезное влияние на высокопоставленных руководителей правоохранительных органов.
«Известны факты давления на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. Помимо этого, сведения об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не были внесены в официальные базы учета», — подчеркнула Петренко.
В настоящее время следствие всесторонне изучает все обстоятельства этого дела, а также серьезно заинтересовалось сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году.
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