«Чудило»: российский адмирал прокомментировал обвинения экс-командующего ВМС Украины

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Алиса Старжевская
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Сергей Гайдук вменил в вину России установку тотальной слежки на Черном море.

«Чудило»: российский адмирал прокомментировал обвинения экс-командующего ВМС Украины

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Адмирал российского флота Игорь Касатонов жестко отреагировал на заявления от бывшего командующего военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука. Тот подозревает Россию в тайных разработках на Черном море, пишет канал «360».

Свои подозрения Гайдук изложил в масштабном исследовании, опубликованном им в интернете. Там говорится о тайных разработках военно-морских сил России на Черном море, где они, по его мнению, внедряют средства для наблюдения над и под водой. По его мнению, РФ устанавливает оборудование на объектах строящегося газопровода «Турецкий поток».

Российский адмирал Игорь Касатонов в ответ на это заявил, что у Гайдука просто нет достаточного уровня подготовки, чтобы оценить систему национальной безопасности России на море.

«Если бы этот чудило посмотрел, как развита система охраны побережья Калифорнии, например, он бы тихо промолчал и все. Россия — великая морская держава, делает все, что положено», — резко обрубил Касатонов.

Также адмирал добавил, что любые исследования на воде всегда будут частью общей системы безопасности, благодаря которой морские границы РФ остаются защищенными. Черное море таит немало опасностей — рядом Грузия и балканские страны, все они входят в НАТО, поэтому России нужно постоянно думать с позиции наличия вероятного противника под боком.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение украинских журналистов о том, что Россия на дне Черного моря прячет тайное оружие.

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