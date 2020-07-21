В Гидрометцентре назвали самые дождливые регионы на текущей неделе
Температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше +22 градусов.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
В Гидрометцентре назвали самые дождливые регионы на текущей неделе. По словам синоптика Людмилы Паршиной, столбик термометра в ближайшие дни не поднимется выше +22 градусов.
Специалист отметила, что дождливая погода с грозами ожидается практически на всей европейской территории России, а также в Пермском крае, Республиках Татарстан и Крым.
21 июля обильные осадки выпадут в Вологодской, Костромской, Владимирской областях. В Пермском крае во время грозовых дождей возможен крупный град. Похожая ситуация складывается в Татарстане, Ростовской области, в Крыму, на Кубани и Северном Кавказе. Не менее сложные метеоусловия ожидаются в Башкирии и в горах Кабардино-Балкарии.
Специалист Гидрометцентра добавила, что сильные дожди в середине текущей недели ожидаются на территории Ленинградской области и Республики Коми.
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