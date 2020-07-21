После сильнейшего ливня жители города Нижние Серги в Свердловской области оказались заложниками вышедшей из берегов реки. По словам горожан, маленькая речка в считанные минуты превратилась в бурлящий поток, который устремился по улицам города. Напор воды был такой мощи, что буквально сметал все на своем пути.

Некоторые жители оказались заперты в своих домах разбушевавшейся стихией. Спасателям приходилось эвакуировать людей через окна. Данные о пострадавших в результате происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону.