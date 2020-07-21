Потоп на Урале. Улицы города Нижние Серги превратились в бурлящие реки — видео

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Марина Неруцких
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По словам очевидцев, потоки воды смывают все на своем пути.

Фото, видео: ВКонтакте @mreporter24, @Anton 4ekasin

Тема:
Погода

После сильнейшего ливня жители города Нижние Серги в Свердловской области оказались заложниками вышедшей из берегов реки. По словам горожан, маленькая речка в считанные минуты превратилась в бурлящий поток, который устремился по улицам города. Напор воды был такой мощи, что буквально сметал все на своем пути.

Некоторые жители оказались заперты в своих домах разбушевавшейся стихией. Спасателям приходилось эвакуировать людей через окна. Данные о пострадавших в результате происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону.

Тема:
Погода
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