«Нельзя осуждать за отказ от такого ребенка»: известный шоумен рассказал о сыне с ДЦП

Известный российский шоумен, актер и телережиссер Сергей Белоголовцев раскрыл одну из главных тайн всей своей жизни: в интервью певице Валерии он признался, какого это — воспитывать ребенка с ДЦП.

Будучи еще студентом Сергей женился на прекрасной Наталье — вожатой Военно-патриотического клуба, журналистке по образованию. В 1987 году у влюбленных родился первенец Никита. Спустя еще почти два года — близнецы Александр и Евгений. Поначалу счастливые родители и не подозревали, что что-то может пойти не так. Однако вскоре новорожденному Жене поставили неутешительный диагноз — Детский церебральный паралич.

«Все родители всех подобных детей задают вопрос: „Почему я?“. Адресуется этот вопрос скорее всего туда (Имеет в виду бога — Прим. ред.). И на него нет ответа. Но чем быстрее ты успокоишься и перестанешь задаваться себе этот вопрос, тем сохраннее останется твоя психика», — заметил Белоголовцев.

Instagram @sergey_belogolo

Шоумен признался, что ни разу за все годы воспитания особенного сына не помышлял его прятать от окружающих. Однако при этом не стремился выставлять напоказ и открыто говорить о своей проблеме. Наталья и Сергей приложили максимум усилий, чтобы адаптировать малыша к реальности. Так, благодаря заботе и неимоверному труду родителей Евгений начал ходить в обычную школу, регулярно посещал секции и кружки. В последствии — окончил актерские курсы.

«У Женьки сохранный мозг — ему как будто одновременно и десять, и 30 лет. При всей своей неуклюжести и кривоватости он может общаться. Он не пугает людей», — поделился актер.

Со счастливой улыбкой Сергей отметил, что сегодня Евгений — по-своему самостоятельный человек. Он долгое время работал в киноиндустрии, а сегодня целиком и полностью отдает себя развитию канала в YouTube. При этом нередко берет интервью у прославленных персон и даже режиссирует забавные ролики.

В заключение Белоголовцев заявил, что считает неправильным осуждать людей, пожелавших отказаться от малыша с особенностями в развитии. По его словам, воспитание такого ребенка — адский труд. А в наше время не каждый готов поставить крест на собственной жизни ради непонятного будущего маленького человека.

«Ты просто должен подписаться под тем, что твоя жизнь просто закончена. Она не будет легкой, она не будет веселой», — констатировал известный шоумен.

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