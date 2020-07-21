Ковчег с мощами адмирала Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ

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В память о русском флотоводце пройдет символический смотр современных боевых кораблей, участников военно-морского парада, стоящих на рейде Финского залива.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

В Кронштадт привезли мощи адмирала Ушакова. Русский флотоводец, который не проиграл ни одного сражения, причислен к лику святых. Ковчег с его останками доставили спецрейсом из Мордовии. Там находилось имение адмирала, где он умер. Его останки покоятся в Санаксарском мужском монастыре неподалеку. Накануне военно-морского парада святыню отправили в Кронштадт.

В память об адмирале устроят символический смотр современным боевым кораблям. На катере ковчег с мощами обойдет участников парада, стоящих сейчас на рейде в Финском заливе. Затем святыню привезут в Никольский морской собор, где ей смогут поклониться верующие.

Тема:
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