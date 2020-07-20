Михаил Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края

Владимир Путин, находясь в Крыму, провел дистанционную встречу с депутатом Госдумы от ЛДПР Михаилом Дегтяревым. Президент предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

«Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации всех Ваших навыков, способностей, талантов. Готовы Вы к такой работе?» — поинтересовался президент.

«Благодарю Вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — ответил согласившийся на должность Дегтярев.

Михаилу Дегтяреву 39 лет, родом он из Самары. Окончил Государственный аэрокосмический университет. С 2009 года состоит в кадровом резерве, проходит обучение на третьем потоке, так называемой, школы губернаторов. Включен в состав совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

Ранее занимавший пост главы Хабаровского Края Сергей Фургал сегодня официально отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Ему вменяют причастность к деятельности преступной группировки и организации убийств.