Видео: Ржевский выгулял свой Jaguar в Петровском парке Кронштадта

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Василий Заика
Эксклюзив 49

Автомобиль сына бывшего чиновника администрации Выборгского района немедленно эвакуировали.

Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий; 5-tv.ru

Сын экс-чиновника администрации Выборгского района Петербурга нагло заехал на своем Jaguar F-Pace в Петровский парк Кронштадта. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 22 июля и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что по одной из дорожек парка в сторону памятника Петру I двигается колонна из нескольких автомобилей, среди которых машина 27-летнего петербуржца. Престижный кроссовер тут же привлек внимание жителей города-порта и стражей порядка. Судя по видеозаписи, на место вскоре прибыл эвакуатор и увез Jaguar на штрафстоянку.

По некоторым данным, кроссовер простоял в Петровском парке несколько часов. Прибывшие полицейские безрезультатно пытались найти его владельца, после чего приняли решение вызвать спецмашину. В отношении гражданина Ржевского составили протокол по административной статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Другие подробности инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минивэн подбросило на два метра посреди дороги в Японии.

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