Видео: минивэн подбросило на два метра посреди дороги в Японии
Загадочный инцидент произошел во время сильного ливня в небольшом городке Гифу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Heinz Krimmer; Twitter @GD104_No11
Минивэн подбросило на два метра посреди дороги в японском городке Гифу. Как сообщает NHK, загадочный инцидент произошел во время сильного ливня на улице Мацугеда и попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.
На кадрах видно, как белый минивэн уверенно двигается по левой полосе проезжей части. В определенный момент из-под машины в разные стороны разлетаются обильные брызги. В ту же секунду задняя часть транспортного средства в буквальном смысле подлетает на пару метров в воздух. Из открытого люка на проезжую часть выбрасывает алюминиевую лестницу.
Издание отмечает, что предположительной причиной ДТП стала двухтонная железобетонная крышка подземного резервуара сточных вод. Есть версия, что он был переполнен, и колоссальное давление повлияло на перемещение заглушки размером один на два с половиной метра.
По счастливой случайности, сидевшая за рулем местная жительница получила только ушибы мягких тканей лица, а ее пассажиры отделались легким испугом. Минивэну потребуется кузовной ремонт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель-экстремал перевернул джип с туристами в Анапе.
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