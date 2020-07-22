Видео: минивэн подбросило на два метра посреди дороги в Японии

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Василий Заика
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Загадочный инцидент произошел во время сильного ливня в небольшом городке Гифу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Heinz Krimmer; Twitter @GD104_No11

Тема:
Погода

Минивэн подбросило на два метра посреди дороги в японском городке Гифу. Как сообщает NHK, загадочный инцидент произошел во время сильного ливня на улице Мацугеда и попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.

На кадрах видно, как белый минивэн уверенно двигается по левой полосе проезжей части. В определенный момент из-под машины в разные стороны разлетаются обильные брызги. В ту же секунду задняя часть транспортного средства в буквальном смысле подлетает на пару метров в воздух. Из открытого люка на проезжую часть выбрасывает алюминиевую лестницу.

Издание отмечает, что предположительной причиной ДТП стала двухтонная железобетонная крышка подземного резервуара сточных вод. Есть версия, что он был переполнен, и колоссальное давление повлияло на перемещение заглушки размером один на два с половиной метра.

По счастливой случайности, сидевшая за рулем местная жительница получила только ушибы мягких тканей лица, а ее пассажиры отделались легким испугом. Минивэну потребуется кузовной ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель-экстремал перевернул джип с туристами в Анапе.

Тема:
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