Главу карельского «Мемориала» осудили только по статье за педофилию
На свободу Дмитриев может выйти уже в конце осени текущего года, ему зачли в срок наказания нахождение под стражей.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Подгорный Игорь; 5-tv.ru
В Петрозаводске суд приговорил историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима за «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Еще по трем статьям, в том числе «изготовление детской порнографии» — оправдан.
В компьютере Дмитриева нашли фотографии голой приемной дочери, а сама девочка позже заявила, что папа трогал ее ниже пояса. Обвинения не вязались с многолетней правозащитной работой Дмитриева и вызвали общественный резонанс.
Алексей Полторанин о процессе и приговоре.
Читайте также
77%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?