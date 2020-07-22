Главу карельского «Мемориала» осудили только по статье за педофилию

В Петрозаводске суд приговорил историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима за «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Еще по трем статьям, в том числе «изготовление детской порнографии» — оправдан.

В компьютере Дмитриева нашли фотографии голой приемной дочери, а сама девочка позже заявила, что папа трогал ее ниже пояса. Обвинения не вязались с многолетней правозащитной работой Дмитриева и вызвали общественный резонанс.

Алексей Полторанин о процессе и приговоре.