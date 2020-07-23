Последний ЕГЭ сдают российские школьники — видео
Экзамен по иностранным языкам выбирают те, кому он необходим для поступления в вуз.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Российские выпускники проходят последние испытания ЕГЭ. Сегодня — завершающая устная часть экзамена по иностранным языкам. Это необязательный предмет. Его сдают школьники, которым он необходим для поступления в вуз. На выбор пять языков: немецкий, французский, испанский, китайский. Английский — самый популярный.
На прохождение ЕГЭ каждому выпускнику отводят не более получаса. Результаты испытания станут известны не позднее 2 августа. Ну, а завтра в образовательных учреждениях начнутся резервные дни государственного экзамена для тех, кто по уважительным причинам, не смог сдать тесты ранее.
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