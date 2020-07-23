А вам слабо? Звезда «Ментовских войн» в женском платье начал утро с необычной загадки
Актер Александр Устюгов предстал перед зрителями в образе «Lady in red».
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: Instagram @ekibastooz
Кто, если не прославленный российский актер Александр Устюгов, сможет ранним утром взбодрить фанатов одним лишь постом в Instagram?
Звезда сериала «Ментовские войны» опубликовал эпичное фото, где позирует на сцене при полном параде: с женским вечерним макияжем, в ярко-алом джемпере с блестящими пайетками, юбке и (конечно же!) колготках в сеточку. Взгляд обольстительной «красотки» направлен в сторону, а на лице — откровенное недоумение от происходящего.
«Из архивов. Год 2006. Только одно фото. Кто это?!» — загадал загадку поклонникам Устюгов.
И тут же, не дождавшись хотя бы нескольких версий, дал фолловерам маленькую подсказку.
«Интриги никакой нет. <…> Хотяяя…» — добавил актер.
Пост Устюгова ни столько увлек фанатов, сколько напугал и насмешил. Так, в считанные часы после публикации фото, под ним образовалась масса комментариев с требованием больше не выкладывать провокационные снимки ранее 12.00. Они уверяли, что спросонья едва не заработали инфаркт при виде брутальной леди.
«Когда в ленте увидела, чуть не матюгнулась…»
«Боже! Сашенька, давайте такие фото выкладывать после обеда… А то даже как-то страшно!»
«Женщина, конечно, из вас, Александр, больно несуразная. Как с Юпитера прилетела»,
«М-да… теперь буду заранее пить валериану… Хотя в принципе, дамочка и ничего!» — реагировали на пост недоумевающие фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какую необычную задачку задала звезда Comedy Women Татьяна Морозова своим поклонникам.
Читайте также
72%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?