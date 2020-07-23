А вам слабо? Звезда «Ментовских войн» в женском платье начал утро с необычной загадки

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Виктория Андреева
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Актер Александр Устюгов предстал перед зрителями в образе «Lady in red».

Фото, видео: Instagram @ekibastooz

Кто, если не прославленный российский актер Александр Устюгов, сможет ранним утром взбодрить фанатов одним лишь постом в Instagram?

Звезда сериала «Ментовские войны» опубликовал эпичное фото, где позирует на сцене при полном параде: с женским вечерним макияжем, в ярко-алом джемпере с блестящими пайетками, юбке и (конечно же!) колготках в сеточку. Взгляд обольстительной «красотки» направлен в сторону, а на лице — откровенное недоумение от происходящего.

«Из архивов. Год 2006. Только одно фото. Кто это?!» — загадал загадку поклонникам Устюгов.

И тут же, не дождавшись хотя бы нескольких версий, дал фолловерам маленькую подсказку.

«Интриги никакой нет. <…> Хотяяя…» — добавил актер.

Instagram @ekibastooz

Пост Устюгова ни столько увлек фанатов, сколько напугал и насмешил. Так, в считанные часы после публикации фото, под ним образовалась масса комментариев с требованием больше не выкладывать провокационные снимки ранее 12.00. Они уверяли, что спросонья едва не заработали инфаркт при виде брутальной леди.

«Когда в ленте увидела, чуть не матюгнулась…»

«Боже! Сашенька, давайте такие фото выкладывать после обеда… А то даже как-то страшно!»

«Женщина, конечно, из вас, Александр, больно несуразная. Как с Юпитера прилетела»,

«М-да… теперь буду заранее пить валериану… Хотя в принципе, дамочка и ничего!» — реагировали на пост недоумевающие фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую необычную задачку задала звезда Comedy Women Татьяна Морозова своим поклонникам.

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