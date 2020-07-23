МВД Карелии прокомментировал отказ приобщить видео к делу о смертельном ДТП
Видео с моментом столкновения появилось в сети, но правоохранители его игнорируют.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
В МВД Карелии дали официальный комментарий о причинах решения не приобщать к громкому делу о ДТП в Петрозаводске видео самого происшествия.
Это стало реакцией на заявления Алексея Вишневского, брата погибшего в столкновении с Кириллом Сортландом мужчины. Тот сообщил, что гонщик продолжает нарушать правила ПДД и носиться на огромной скорости по городу при полном попустительстве со стороны МВД.
Представители МВД ранее пояснили, почему решили отказаться от видео с момента ДТП. Дело в том, что на нем невозможно разглядеть лицо сидевшего за рулем Сортланда, так что использовать они его не могут. Теперь же они подтвердили факт доследственной проверки по делу.
Кроме того, планируется провести автотехническую экспертизу для установления скорости автомобиля Сортланда в момент столкновения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сортланд продолжает устраивать гонки на дорогах столицы Карелии.
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