МВД Карелии прокомментировал отказ приобщить видео к делу о смертельном ДТП

|
Алиса Старжевская
98

Видео с моментом столкновения появилось в сети, но правоохранители его игнорируют.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В МВД Карелии дали официальный комментарий о причинах решения не приобщать к громкому делу о ДТП в Петрозаводске видео самого происшествия.

Это стало реакцией на заявления Алексея Вишневского, брата погибшего в столкновении с Кириллом Сортландом мужчины. Тот сообщил, что гонщик продолжает нарушать правила ПДД и носиться на огромной скорости по городу при полном попустительстве со стороны МВД.

Представители МВД ранее пояснили, почему решили отказаться от видео с момента ДТП. Дело в том, что на нем невозможно разглядеть лицо сидевшего за рулем Сортланда, так что использовать они его не могут. Теперь же они подтвердили факт доследственной проверки по делу.

Кроме того, планируется провести автотехническую экспертизу для установления скорости автомобиля Сортланда в момент столкновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сортланд продолжает устраивать гонки на дорогах столицы Карелии.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:46
ТОП-8 вещей в автомобиле на все случаи жизни
10:38
Видео: в Китае успешно стартовала первая миссия к Марсу
10:24
Гондольеры Венеции жалуются на растолстевших на карантине туристов — видео
10:16
Ким Кардашьян откровенно рассказала о биполярном расстройстве Канье Уэста
10:02
МВД Карелии прокомментировал отказ приобщить видео к делу о смертельном ДТП
9:46
Каким женщинам по зодиаку не грозит остаться одним в старости?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок